КДК УАФ объявил приговоры клубам, которые халатно относятся к указанию играть при пустых трибунах в период военного положения.

ЛНЗ, Оболонь и Полесье получили штрафы по мотивам нарушений в 8 туре УПЛ, сообщает официальный сайт УАФ.

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Черкасцы едва ли не полностью заполнили одну трибуну в матче против Динамо. Для них это первое такое нарушение. КДК УАФ обязал ЛНЗ уплатить обязательный денежный взнос в размере 150 000 грн и запретил использование домашнего стадиона на два матча условно.

У Оболони и Полесья зафиксировали повторные нарушения требований проведения матча без зрителей. Киевлянам выписали штраф на 15 000 грн, а житомиряне обеднеют на 25 000. На время действия военного положения УАФ перечисляет "штрафные" средства на платформу United24.

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