Ракицький дізнався термін дискваліфікації за своє скандальне вилучення в матчі з Рухом
Захисник Шахтаря Ярослав Ракицький отримав покарання за мотивами своїх грубощів у грі 8 туру УПЛ проти Руха (1:1).
Контрольно-дисциплінарний комітет УАФ оголосив офіційне рішення щодо центрбека Шахтаря – 2 матчі дискваліфікації, один з яких умовно.
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Ракицького вилучили з поля на 21-й хвилині матчу проти Руха. Спочатку арбітр Віталій Романов не зафіксував навіть фолу за підкат ветерана в ноги Іллі Квасниці. Втім, після перегляду повтору рефері кардинально змінив своє рішення – пряма червона оборонцю Шахтаря за серйозне ігрове порушення.
Тепер Ракицький змушений пропускати зустріч з Ворсклою в рамках 9 туру УПЛ.
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