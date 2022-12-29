Нападник СК Дніпро-1 та збірної України Артем Довбик здобув індивідуальну нагороду за підсумками року, що минає.

Футболісти та тренери Прем'єр-ліги обрали 24-річного нападника найкращим гравцем елітного дивізіону у році, повідомляє Команда 1. За Довбика проголосували 108 респондентів, він набрав 245 балів.

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У фінальній четвірці, окрім Артема, ще опинились три представники Динамо: Віктор Циганков (178 очок), Микола Шапаренко (173) й Віталій Буяльський (161).

Нагадаємо, опитування, яке проводиться з 1995 року, започаткувала газета "Команда". Від кожного клубу голосують 15 футболістів та головний тренер. За перше місце нараховуються три очки, за друге – два, за третє – одне.

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