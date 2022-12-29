Береза: Для збірної України було б краще, якби Довбик продовжив кар'єру за кордоном
Президент СК Дніпро-1 Юрій Береза поділився планами щодо нападника Артема Довбика.
"Я розраховую, що Довбик допоможе Дніпру-1 у першому сезоні у європейських турнірах. Але ми нікого не тримаємо у рабстві.
СК Дніпро-1 озвучив ціну Довбика
Вважаю, що Артем гідний грати у європейських чемпіонатах. Зараз ми будуємо команду і, звичайно, нам хотілося б, щоб Довбик залишився.
Однак ми розуміємо, що на користь національної збірної України було б краще, щоб Артем продовжив кар'єру за кордоном. Але у нього ще два роки контракту із Дніпром-1", – цитує Березу FanDay.
Нагадаємо, у поточному сезоні Артем провів за СК Дніпро-1 18 матчів у всіх турнірах, в яких забив 14 голів і віддав 5 результативних передач. Transfermarkt оцінює гравця у 5 млн євро.
Золотий темп Динамо, старі проблеми Шахтаря, невдале розширення і діаманти в провінції – підсумки першої частини УПЛ