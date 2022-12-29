"Я розраховую, що Довбик допоможе Дніпру-1 у першому сезоні у європейських турнірах. Але ми нікого не тримаємо у рабстві.

СК Дніпро-1 озвучив ціну Довбика

Вважаю, що Артем гідний грати у європейських чемпіонатах. Зараз ми будуємо команду і, звичайно, нам хотілося б, щоб Довбик залишився.

Однак ми розуміємо, що на користь національної збірної України було б краще, щоб Артем продовжив кар'єру за кордоном. Але у нього ще два роки контракту із Дніпром-1", – цитує Березу FanDay.

Нагадаємо, у поточному сезоні Артем провів за СК Дніпро-1 18 матчів у всіх турнірах, в яких забив 14 голів і віддав 5 результативних передач. Transfermarkt оцінює гравця у 5 млн євро.

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