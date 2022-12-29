Нападающий СК Днепр-1 и сборной Украины Артем Довбик получил индивидуальную награду по итогам уходящего года.

Футболисты и тренеры Премьер-лиги выбрали 24-летнего нападающего лучшим игроком элитного дивизиона в году, сообщает Команда 1 . За Довбика проголосовали 108 респондентов, он набрал 245 баллов.

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В финальной четверке , кроме Артема, еще оказались три представителя Динамо: Виктор Цыганков (178 очков), Николай Шапаренко (173) и Виталий Буяльский (161).

Напомним, положила начало опросу газета "Команда". От каждого клуба голосуют 15 футболистов и главный тренер. За первое место насчитываются три очка, за второе – два, за третье – одно.

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