Згідно з опитуванням, яке було проведено серед футболістів та тренерів усіх клубів УПЛ, визначилось чотири претенденти, з яких оберуть найкращого гравця елітного дивізіону у 2021 році, повідомляє Zbirna.com.

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До четвірки найсильніших увійшли три представники Динамо – Віталій Буяльський, Віктор Циганков і Микола Шапаренко, а також форвард СК Дніпро-1 Артем Довбик. Цікаво, що вперше з 2014 року у фінальній трійці найкращих гравців не знайдеться місця представнику Шахтаря.

Нагадаємо, опитування, яке проводиться з 1995 року, започаткувала газета "Команда". Від кожного клубу голосують 15 футболістів та головний тренер. За перше місце нараховується три очки, за друге – два, за третє – одне. Оголошення переможця відбудеться завтра, 29 грудня.

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