"Вважаю, що це був один з найкращих матчів Ференцвароша у цьому сезоні. Я бачив у хлопцях мотивацію, думаю, ми проаналізували і виправили помилки, допущені у попередніх матчах. Дуже приємно, що нам вдалося досягти своєї мети, вітаємо вболівальників і всіх, з ким ми домоглися цього успіху. Три чемпіонські титули поспіль – це неймовірно!

Ребров привів Ференцварош до чемпіонства – українець оформив третій титул поспіль

Я дуже пишаюся своєю причетністю до цього результату. Крім чемпіонського титулу, важливим моментом було те, що ми змогли добитися успіху і на міжнародному рівні. Найбільшою ж зміною є те, що футболісти нашої команди повністю розуміють гру і стратегію, які я їм пропоную. Думаю, друге і третє чемпіонство ми добули саме завдяки цьому фактору.

Щодо мого майбутнього у Ференцвароші... Про це слід запитати у керівництва клубу. У мене є ще однорічний контракт, і мені дуже подобається працювати тут. Все буде залежати від рішення клубу", – цитує Реброва Csakfoci.hu.

Нагадаємо, напередодні Ференцварош здолав Уйпешт (3:0) і достроково став чемпіоном Угорщини. "Фраді" здобули золото першості втретє поспіль.

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