"Футбол 24" знайомить із найсвіжішими новинами з життя українських футболістів та тренерів у національних першостях Європи. Про Маліновського, Яремчука, Реброва та інших – у нашому матеріалі.

Наші за кордоном: Маліновський та Яремчук – просто космос, Ребров заграє з черговим титулом, гол чемпіона світу

Продовжуємо наш серіал про успіхи українців у іноземних чемпіонатах. Минулий тиждень для наших земляків видався дуже успішним. Знову змусив усю Італію говорити про себе Руслан Маліновський. Однак Роман Яремчук також опинився у епіцентрі справжнього божевілля у Бельгії. Проте, давайте про все послідовно.

Англія

Посеред тижня Олександр Зінченко спровокував хвилю глузувань з Ерлінга Холанда. Манчестер Сіті вибив Борусію з Ліги чемпіонів, а норвежець після гри помінявся футболками з українцем. У мережі насміхалися, що це єдине досягнення грізного форварда. Сашко проти "джмелів" відіграв класно, а за кілька днів з лави для запасних спостерігав, як його команда вилітає з півфіналу Кубка Англії.

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Нарешті є прогрес у ситуації Андрія Ярмоленка. Вінгер потрапив у заявку Вест Хема на матч АПЛ вперше за понад 2 місяці. Зіграти проти Ньюкасла не вдалося, а "молоти" несподівано програли перестрілку з п'ятьма голами і втратили можливість закріпитися у топ-4.

Італія

Джан П'єро Гасперіні після матчу з Ювентусом довелося говорити про особливості тактичного плану. Все через те, що Руслан Маліновський залишився на лаві для запасних. Українець вийшов на останні 20 хвилин, щоб стати героєм. Його гол приніс Аталанті першу перемогу над Ювентусом за два десятиліття! Віктор Коваленко традиційно провів усю гру проти Фіорентини у запасі.

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Іспанія

На Піренеях усе без змін. Принаймні на найвищому рівні. Андрій Лунін звично стежив за грою своїх партнерів із лави для запасних. Минулого тижня підопічні Зінедіна Зідана розписали дві "сухих" нічиї. Спочатку в Лізі чемпіонів Мадрид вибив Ліверпуль, а в Ла Лізі знекровлений колектив так і не зміг дотиснути Хетафе.

Зате Роман Зозуля отримав привід порадіти. Його Альбасете нарешті перервав серію поразок, але навіть перемога над Мірандесом не дозволила покинути останнє місце Сегунди. Своєю чергою, Богдан Мілованов зі своїм Спортінгом переживає серію невдач. Хіхонці програли третій матч поспіль. До цього українець провів сім матчів без замін, але зустріч з Ов'єдо завершилася для нього в середині другого тайму. Спортінг все ще перебуває у зоні плей-офф за підвищення у класі.

Білорусь

Чинний чемпіон після п'яти турів продовжує іти без втрат. Солігорський Шахтар на чолі з Романом Григорчуком у цих зустрічах забив 14 м'ячів, а пропустив лише двічі. У матчі проти Славії Мозирь сталася ще одна знакова для нас подія – екс-форвард Карпат Роман Дебелко забив дебютний гол за Шахтар, зігравши лише кілька хвилин. Відео дивіться тут.

Іслоч після двох поразок поспіль буквально познущалася зі Спутніка, декласувавши суперника з рахунком 5:1. У складі переможців дубль оформив Дмитро Юсов.

Данія

Юрій Яковенко продовжує отримувати регулярну ігрову практику, але потрапив у тривалу серію без голів, яка вже налічує 10 поєдинків. Востаннє форвард забивав у офіційному матчі рівно чотири місяці тому. Есб'єрг поки на одне очко відстає від другого місця, яке дає право на підвищення у Суперлігу.

Угорщина

Ференцварош знову не скористався шансом достроково оформити третій чемпіонський титул поспіль, розписавши "суху" нічию з Кішвардою. Команда Сергія Реброва за чотири тури до завершення чемпіонату Угорщини очолює турнірну таблицю, випереджаючи найближчого переслідувача на 11 очок. Черговий шанс на дострокове золото буде вже сьогодні – Ференцварош приймає Уйпешт.

Може завершити сезон із трофеєм також Іван Петряк. Фехервар драматично вийшов у фінал Кубка Угорщину. Останнім бар'єром на шляху до вирішального матчу був МТК – команда українця перемогла у вольовому стилі. Через три подібну драму довелося пережити вже у рамках чемпіонату. Фехервар вигриз перемогу над Гонведом, а Петряк заробив пенальті для Ніколіча, та розігнав атаку на переможний гол.

Греція

Дмитро Чигринський тріумфально повернувся на поле після травми. АЕК здобув другу перемогу поспіль та продовжує боротьбу за призові місця. До речі, у Греції вже відомий чемпіон – Олімпіакос достроково оформив титул. Додамо, що Євген Шахов та Олег Данченко не потрапили навіть до заявки АЕКа другий тур поспіль.

Бельгія

Регулярний чемпіонат у Лізі Жупіле завершився. Команди зіграли останній тур перед поділом на групи. Перші чотири команди розіграють чемпіонство, а друга четвірка – путівки у єврокубки. Остання команда вилетіла, а передостанній ще належить зіграти плей-офф за "життя". Для решти команд сезон завершений. Другий етап будуть догравати у травні. Здобуті очки будуть поділені навпіл.

Ситуація перед останнім туром передбачала запеклу боротьбу, але ніхто не очікував того, що сталося у матчі Зюльте-Варегем – Гент. "Буйволи" перемогли з рахунком 7:2, а Роман Яремчук та Роман Безус стали безпосередніми учасниками цього божевілля. Форвард не втратив нагоди збільшити власні показники результативності, записавши у свій актив два голи та результативну передачу.

Едуард Соболь допоміг Брюгге забезпечити собі комфортні умови перед стартом другого етапу, який команда розпочне із гандикапом у 8 очок над найближчим переслідувачем. Вже у першому турі належить зіграти проти Андерлехта з Богданом Михайліченком, який також переможно завершив "регулярку", відправивши Сент-Трюйден Олександра Філіппова на дострокові канікули.

Також продовжить сезон Мар'ян Швед, адже його Мехелен розгромив Кортрейк та став останньою командою, яка кваліфікувалася у другу четвірку. Євген Макаренко і Ко шанси на це втратили вже давно.

Польща

Ми втратили свою головну зірку в Екстраклясі. Артем Шабанов зазнав розтягнення зв'язок гомілкостопового суглобу та вилетів до кінця сезону. Однак варшавська Легія все ж готова підписати українця на постійній основі.

Словаччина

Данило Бескоровайний забив другий гол за час своїх виступів за Дунайську Стреду. Захисник чемпіонської збірної U-20 щосезону забиває по голу в Кубку Словаччини. На жаль, цього разу його м'яча не вистачило, щоб продовжити боротьбу за трофей. Поразка з рахунком 2:3.

Туреччина

На берегах Босфору минулого тижня наші земляки похизуватися успіхами не можуть. Артем Кравець не забиває вже 5 матчів та отримує крихти ігрового часу. Микола Морозюк до перемоги Різеспора майже не причетний, адже з'явився на полі лише у компенсований час. Богдан Бутко взагалі не покинув лаву для запасних. Ерзурум перервав безвиграшну серію з 9 матчів без українця.

Хорватія

Осієк перед очною битвою з Динамо Загреб здолав Хайдук. Ненад Б'єліца продовжує довіряти Євгену Чеберку. Центрбек провів уже п'ять матчів поспіль без замін. Дмитро Льопа знову був на лаві для запасних, але за увесь 2021 рік сумарно зіграв лише 5 хвилин, із середини лютого не отримуючи ігрової практики .

Молдова

Наставник Шерифа Юрій Вернидуб буквально знищує суперників на шляху до чемпіонства. Команда під керівництвом українського фахівця не пропустила жодного м'яча, за цей час забивши у ворота суперників 32 рази. Динамо-Авто отримувало 7 м'ячів, Флорешта – 6, але Сперанца перевершила усіх. Шериф розбив суперника з рахунком 10:0. Український фахівець навіть не знайшов слів, щоб прокоментувати такий результат.

Чехія

Тарас Качараба провів третій повний матч поспіль у чемпіонаті Чехії. Минулого тижня Славія їздила в гості до колишньої команди українця – Слована Ліберец, звідки привезла мінімальну перемогу. Перевага над Славією на вершині таблиці складає все ті ж 17 очок.

Південна Корея

Минулого тижня Борис Тащи порадував нас дебютним асистом, а тепер маємо перший гол нападника у чемпіонаті Південної Кореї. Він приніс перемогу Пхохан Стілерс над Гвангю – Тащи сам заробив та реалізував пенальті. Через три дні українець допоміг команді набрати чергові три очки, але вже без результативних дій.

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