Чемпіонат Угорщини, 30-й тур

Ференцварош – Уйпешт – 3:0

Голи: Узуні, 12, 77 (пен), Нгуен, 29

"Фраді" впевнено розгромили Уйпешт. Два голи у першому таймі та жирна крапка з пенальті у другому вирішили долю матчу 30-го туру. Весь поєдинок на полі провів Олександр Зубков, але результативними діями відзначитись не зміг. А от Ігор Харатін не потрапив навіть у заявку.

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Незважаючи на це, українці з Ференцвароша маю неймовірну причину для радості. Підопічні Сергія Реброва оформили дострокове чемпіонство. За 4 тури до завершення кампанії "Фраді" стали недосяжними на вершині турнірної таблиці, випередивши Академію Пушкаша на 14 залікових балів. Для Ференцвароша, як і для Сергія Реброва, це третє поспіль чемпіонство. Загалом в історії клубу це 32 титул.

До слова, український фахівець приєднався до угорського колективу влітку 2018-го після роботи в Саудівській Аравії (Аль-Ахлі) та Україні (Динамо).

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