"Считаю, что это был один из лучших матчей Ференцвароша в этом сезоне. Я видел в ребятах мотивацию, думаю, мы проанализировали и исправили ошибки, допущенные в предыдущих матчах. Очень приятно, что нам удалось достичь своей цели, поздравляем болельщиков и всех, с кем мы добились этого успеха. Три чемпионских титула подряд – это невероятно!

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Я очень горжусь своей причастностью к этому результату. Кроме чемпионского титула, важным моментом было то, что мы смогли добиться успеха и на международном уровне. Самым же большим изменением является то, что футболисты нашей команды полностью понимают игру и стратегию, которые я им предлагаю. Думаю, второе и третье чемпионство мы добыли именно благодаря этому фактору.

Что касается моего будущего в Ференцвароше... Об этом следует спросить у руководства клуба. У меня есть еще контракт на год, и мне очень нравится работать здесь. Все будет зависеть от решения клуба", – цитирует Реброва Csakfoci.hu.

Напомним, накануне Ференцварош одолел Уйпешт (3:0) и досрочно стал чемпионом Венгрии. "Фради" завоевали золото первенства в третий раз подряд.

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