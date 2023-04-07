"Зрозуміло, що ми маємо всі наші сили залишити на полі. Розуміли, що легко не буде. Інгулець останнім часом виграв 3 з 4 матчів. Вони не мають того тиску, який маємо ми. Не можемо виграти, граємо, а десь воно, щось воно.

Зіпсований ювілей Інгульця у відеоогляді матчу з Ворсклою

Нам прості голи забивають, а ми не можемо реалізувати хороші шанси. Якби сказали, що переможемо так, через боротьбу – підписався б одразу. Бувають матчі, коли важливий лише результат. Сподіваюся, ця перемога дасть нам більше ігрової впевненості.

Цілий тиждень хлопці тренуються на поганих полях із купинами, без обігріву та поливу. Дуже багато мікротравм, це відіграє велику роль. Чеснаков пропустив минулу гру через мікротравму, Яворський одужав, але перед цим підвернув ногу", – сказав Скрипник на післяматчевій прес-конференції.

Нагадаємо, у матчі 20-го туру Ворскла на власному полі завдала мінімальної поразки Інгульцю, перервавши свою п'ятиматчеву безвиграшну серію.

Ворскла у рідних стінах здолала Інгулець – команда Віктора Скрипника перемогла вперше за понад чотири місяці