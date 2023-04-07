Ворскла у рідних стінах здолала Інгулець – команда Віктора Скрипника перемогла вперше за понад чотири місяці
Гол Василя Кравця допоміг Ворсклі здобути надзвичайно важливу перемогу над Інгульцем (1:0). Звіт читайте на "Футбол 24".
Ворскла підходила до матчу з Інгульцем, вигравши всього один матч із восьми останніх. Остання перемога полтавців була зафіксована ще в середині листопада – як наслідок, команда опинилася в одному очку від зони вильоту. Петровці, своєю чергою, тріумфували у трьох із чотирьох поєдинків навесні, хоча якість футболу плавно падала.
Команда Віктора Скрипника, попри жахливі проблеми в обороні, входила у топ-5 команд за якістю позиційної атаки. У першому таймі з Інгульцем на даний факт не було навіть натяку – "зелено-білі" провели чотири удари, жоден з яких не став гострим. Підопічні Сергія Інгульця взагалі обмежились одним пострілом повз ворота.
Моментів у Полтаві до перерви так і не створили. Зате було дві заміни на 30-х хвилинах. Гості через пошкодження замінили Козака (замість нього вийшов екс-ворсклянин Козиренко), а у господарів довелося знімати Юрченка. У бій кинули Скляра.
Не було б щастя, так нещастя допомогло. Саме Скляр вже за три хвилини по перерві допоміг Ворсклі відкрити рахунок. Бацула виконав подачу зі штрафного, Павлюк перевів її на дальню стійку, а Скляр звідти виконав м'який навіс у воротарський майданчик – Кравець же з метру заніс м'яч у ворота. Захисники Інгульця просто забули за Василя.
Василь Кравець точним ударом головою завершив розіграш стандарту Ворскли #Football #UPL #Goals pic.twitter.com/KrHiRNash0— Телеканал Setanta Ukraine (@SetantaUkraine) April 7, 2023
Інгулець за весь другий тайм зміг відповісти тільки непоганим дальнім ударом Кухарука. М'яч пройшов повз праву стійку. Загалом, підопічні Сергія Ковальця провалили даний відрізок матчу.
Ворскла ж цілком могла забивати ще. На 73-й хвилині Пердута головою замикав подачу на дальню стійку, поціливши у зовнішній бік сітки. На 78-й Кравець виграв підбирання перед карним майданчиком і вистрілив, однак точності трішечки забракло.
На 85-й же хвилині Степанюк прорвався правим флангом і викотив пас на Олійника у штрафний, а той бахнув у ближню дев'ятку – Білик парирував!
Останній шанс дотиснути Інгулець полтавці втратили на 90-й хвилині, коли Лопес отримав передачу на хід і увірвався на правий край карного майданчика. Втім, бразилець загальмував, після чого пробив низом. Білик впорався.
Зрештою, фінальний свисток зафіксував перемогу Ворскли. Підопічні Віктора Скрипника перервали 5-матчеву серію, набрали 23 очки й обійшли Інгулець у турнірній таблиці. Полтавці піднялися на восьму сходинку, а петровці розташувалися прямо за ними.
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