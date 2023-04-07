Ворскла підходила до матчу з Інгульцем, вигравши всього один матч із восьми останніх. Остання перемога полтавців була зафіксована ще в середині листопада – як наслідок, команда опинилася в одному очку від зони вильоту. Петровці, своєю чергою, тріумфували у трьох із чотирьох поєдинків навесні, хоча якість футболу плавно падала.

Команда Віктора Скрипника, попри жахливі проблеми в обороні, входила у топ-5 команд за якістю позиційної атаки. У першому таймі з Інгульцем на даний факт не було навіть натяку – "зелено-білі" провели чотири удари, жоден з яких не став гострим. Підопічні Сергія Інгульця взагалі обмежились одним пострілом повз ворота.

Моментів у Полтаві до перерви так і не створили. Зате було дві заміни на 30-х хвилинах. Гості через пошкодження замінили Козака (замість нього вийшов екс-ворсклянин Козиренко), а у господарів довелося знімати Юрченка. У бій кинули Скляра.

Не було б щастя, так нещастя допомогло. Саме Скляр вже за три хвилини по перерві допоміг Ворсклі відкрити рахунок. Бацула виконав подачу зі штрафного, Павлюк перевів її на дальню стійку, а Скляр звідти виконав м'який навіс у воротарський майданчик – Кравець же з метру заніс м'яч у ворота. Захисники Інгульця просто забули за Василя.

Інгулець за весь другий тайм зміг відповісти тільки непоганим дальнім ударом Кухарука. М'яч пройшов повз праву стійку. Загалом, підопічні Сергія Ковальця провалили даний відрізок матчу.

Ворскла ж цілком могла забивати ще. На 73-й хвилині Пердута головою замикав подачу на дальню стійку, поціливши у зовнішній бік сітки. На 78-й Кравець виграв підбирання перед карним майданчиком і вистрілив, однак точності трішечки забракло.

На 85-й же хвилині Степанюк прорвався правим флангом і викотив пас на Олійника у штрафний, а той бахнув у ближню дев'ятку – Білик парирував!

Останній шанс дотиснути Інгулець полтавці втратили на 90-й хвилині, коли Лопес отримав передачу на хід і увірвався на правий край карного майданчика. Втім, бразилець загальмував, після чого пробив низом. Білик впорався.

Зрештою, фінальний свисток зафіксував перемогу Ворскли. Підопічні Віктора Скрипника перервали 5-матчеву серію, набрали 23 очки й обійшли Інгулець у турнірній таблиці. Полтавці піднялися на восьму сходинку, а петровці розташувалися прямо за ними.

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