"Понятно, что мы должны все наши силы оставить на поле. Понимали, что легко не будет. Ингулец в последнее время выиграл 3 из 4 матчей. Они не имеют того давления, которое имеем мы. Играем, а выиграть не можем.

Испорченный юбилей Ингульца в видеообзоре матча с Ворсклой

Нам простые голы забивают, а мы не можем реализовать хорошие шансы. Если бы сказали, что победим так, через борьбу – подписался бы сразу. Бывают матчи, когда важен только результат. Надеюсь, эта победа даст нам больше игровой уверенности.

Целую неделю ребята тренируются на плохих полях с кочками, без обогрева и полива. Очень много микротравм, это играет большую роль. Чеснаков пропустил прошлую игру из-за микротравмы, Яворский выздоровел, но перед этим подвернул ногу", – сказал Скрипник на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, в матче 20-го тура Ворскла на своем поле нанесла минимальное поражение Ингульцу, прервав свою пятиматчевую безвыигрышную серию.

Ворскла в родных стенах одолела Ингулец – команда Виктора Скрипника победила впервые за четыре месяца