Рівно десять років тому Інгулець провів перший у своїй історії матч, але доповнити ювілей позитивним результатом з Ворсклою так і не зумів. Перший небезпечний момент у матчі створили господарі – Сефері з меж штрафного намагався переграти голкіпера, але пробив надто кволо. Наприкінці тайму помилка Смолякова ледь не коштувала гола Інгульцю, але воротарю вдалось заблокувати простріл.

Ворскла у рідних стінах здолала Інгулець – команда Віктора Скрипника перемогла вперше за понад чотири місяці

По перерві Ворскла вийшла вперед: після навісу зі штрафного від Бацули сферу переправили на дальню штангу на Скляра, а той навісив у воротарський прямо на голову Кравцю. Кухарук огризнувся дальнім ударом – повз стійку. В середині другого тайму Пердута намагався замкнути навіс з гострого кута, але підвела геометрія. Згодом Кравець потужно стріляв у дальній кут – неточно. Марусич намагався ефектно пробив через себе з району одинадцятиметрової позначки – захисник заблокував.

За 5 хвилин до завершення матчу Степанюк прорвався правим флангом і зумів віддати на Олійника – той бив у ближню дев'ятку, але Білик потягнув. Згодом вже сам Степанюк наважився на дальній удар – в руки голкіперу. Вже у доданий час Лопес мав добивати Інгулець, але пробив прямо в руки Білику.