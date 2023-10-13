Суперечки між гравцями Ліверпуля та Тоттенхема після скандального матчу 7-го туру АПЛ досі не вщухають.

Все почалось зі сторіс Меддісона в Instagram, який виклав світлину з Александер-Арнольдом, підписавши її: "Досі вимагає повтору". Це відсилання до нещодавнього матчу між Ліверпулем та Тоттенхемом, коли арбітр не зарахував чистий гол Луїса Діаза.

Зірки Ювентуса, Астон Вілли і Ньюкасла ризикують сісти до в'язниці на 3 роки – потужні втрати у суперника України

Трент відповів партнеру по збірній в інтерв'ю Channel 4. "Чи справді ми обговорювали епізод з VAR? Ні, Меддісон просив мене навчити його, як виконувати штрафний удар у верхній кут. Я показав йому відео, коли я забив Лестеру минулого року, а вони вилетіли в Чемпіоншип".

Додамо, що Англія вже сьогодні зіграє товариський поєдинок проти Австралії, а вже 17 жовтня зустрінеться з Італією у поєдинку відбору до Євро-2024.

Англія переграла Шотландію у святковому матчі – Беллінгем розриває в збірній, черговий ляп Магуайра