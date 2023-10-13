Споры между игроками Ливерпуля и Тоттенхэма после скандального матча 7-го тура АПЛ до сих пор не утихают.

Все началось со сторис Мэддисона в Instagram, который выложил фотографию с Александер-Арнольдом, подписав ее: "До сих пор требует повтора". Это отсылка к недавнему матчу между Ливерпулем и Тоттенхэмом, когда арбитр не засчитал чистый гол Луиса Диаза.

Звезды Ювентуса, Астон Виллы и Ньюкасла рискуют сесть в тюрьму на 3 года – мощные потери у соперника Украины

Трент ответил партнеру по сборной в интервью Channel 4. "Действительно ли мы обсуждали эпизод с VAR? Нет, Мэддисон просил меня научить его, как выполнять штрафной удар в верхний угол. Я показал ему видео, когда я забил Лестеру в прошлом году, а они вылетели в Чемпионшип".

Добавим, что Англия уже сегодня сыграет товарищеский поединок против Австралии, а уже 17 октября встретится с Италией в поединке отбора к Евро-2024.

Англия обыграла Шотландию в праздничном матче – Беллингем разрывает в сборной, очередной ляп Магуайра