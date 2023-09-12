Товариський матч між збірними Шотландії та Англії завершився з рахунком 1:3 на користь команди Саутгейта. Звіт про гру читайте на "Футбол 24".

Англія та Шотландія зустрілися на честь 150-річчя першого офіційного міжнародного матчу. 30 листопада 1872 року британці дали початок іграм збірних. Той матч завершився нульовою нічиєю, а сьогодні команди в Глазго подарували вболівальникам голи.

Англія виглядала явним фаворитом, але інтрига була. Підопічні Гарета Саутгейта днями провели важкий поєдинок проти України, а Шотландія легко розбила Кіпр. Шотландці взагалі ідеально виступають у відборі до Євро-2024, де встигли обіграти Іспанію.

Україна розписала нічию з Англією у матчі відбору до Євро-2024 – такого не траплялось 10 років

Господарі вийшли в оптимальному складі з гарячим налаштуванням на гру. Гості зробили кілька змін після України, однак головні зірки залишилися в старті. Відтак Англія грала з позиції сили, а Шотландія вмикала агресивний пресинг і шукала свої шанси у швидких атаках.

Перша чверть матчу пройшла без моментів. Англія тиснула в основному через лівий фланг, де Рашфорд або сам намагався пройти, або звільняв зону під ривки Беллінгема. З іншої бровки підключався Вокер, який і завдав першого небезпечного удару.

А вже другий удар Кайла призвів до гола. Англійці господарювали в чужому штрафному, Рашфорд відкинув на Вокера, а удар останнього підправив у ворота Фоден. Через дві хвилини гості подвоїли перевагу, коли Робертсон жахливо вибив м'яч прямо на Беллінгема.

Джуд тікав у контратаку та міг створити розгром ще в першому таймі, але зіпсував все поганим пасом. Шотландія до перерви не завдала жодного удару, а от другий тайм розпочала ударно. Щоправда, Англія заспокоїла гру та контролювала м'яч у центрі поля.

У середині тайму шотландці ще раз активізувалися – тепер з користю. Магуайр зрізав у власні ворота простріл Робертсона. Капітан господарів продовжував подавати у воротарський майданчик, внаслідок чого пробивали Дайкс і МакГін.

Втім, Англія знову взяла ситуацію під контроль і перевела гру на чужу половину. На цьому камбек Шотландії завершився. Гості створили моменти для Езе та Беллінгема, а забив Кейн. Джуд розкрутив опонента в центрі поля та викотив під удар Харрі – капітан поставив крапку.