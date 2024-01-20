Поразка Кадіса від Алавеса в 21-му турі Ла Ліги стала фатальною для 47-річного Серхіо Гонсалеса. У суботу, 20 січня, тренер був звільнений, інформує офіційний сайт клубу.

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Серхіо Гонсалес очолював Кадіс з січня 2022 року. Під його керівництвом команда зіграла 82 матчі. Разом із Гонсалесом клуб покинули і його асистенти.

До слова, Серхіо Гонсалес свого часу працював з Андрієм Луніним. Це було в сезоні 2019/20 – українець на правах оренди грав за Вальядолід. Тоді тренер зовсім не довіряв Луніну, який зіграв тільки 2 матчі.

У сезоні 2023/24 Кадіс веде боротьбу за виживання. Команда посідає 18 місце турнірної таблиці Ла Ліги, а востаннє вигравала в чемпіонаті ще 1 вересня, обігравши Вільяреал. Безвиграшна серія в Прімері налічує 17 поєдинків.

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