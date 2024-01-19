"Зелені" на своєму офіційному сайті оголосили про звільнення 35-річного наставника.

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Діні влітку приєднався до Форест Грін Роверс у статусі гравця, однак у грудні погодився стати головним тренером. Експеримент виявився провальним – всього 3 очки у 6 матчах, жодної перемоги і швидке звільнення. Команда йде на дні таблиці англійської Ліги 2, відстаючи від рятівної зони на 7 пунктів. "Зелені" не уточнюють, чи продовжить Діні бодай грати за клуб.

Нагадаємо, форвард подолав серйозні життєві проблеми і навіть засвітився на рівні АПЛ – 165 матчів, 47 голів, 21 асист.

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