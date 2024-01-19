Остання перемога Кадіса у чемпіонаті датується 1 вересня 2023 року. З того часу "жовта субмарина" провела" 16 матчів, програвши половину з них. Не дивно, що команда опинилася в зоні вильоту, але рятівна 17-та позиція була зовсім поруч – всього в одному заліковому балі. Там розташувалася Севілья.

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Втім, досягти "зони життя" знову не вдалося. "Підводники" приїхали на виїзд у столицю Країни Басків (а це не Більбао, а Віторія-Гастейс), де згоріли Алавесу. Господарям для успіху вистачило одного гола – його на 51-й хвилині провів Ріоха, реалізувавши пенальті. 1:0. Саме з цим рахунком матч і добіг кінця.

Таким чином, Кадіс довів безвиграшну серію до 17-ти турів, залишившись серед трійки аутсайдерів. Алавес же здобув другу перемогу поспіль, піднявшись на 12-ту позицію у турнірній таблиці.

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