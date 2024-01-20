Поражение Кадиса от Алавеса в 21-м туре Ла Лиги стало роковым для 47-летнего Серхио Гонсалеса. В субботу, 20 января, тренер был уволен, информирует официальный сайт клуба.

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Серхио Гонсалес возглавлял Кадис с января 2022 года. Под его руководством команда сыграла 82 матча. Вместе с Гонсалесом клуб покинули и его помощники.

К слову, Серхио Гонсалес в свое время работал с Андреем Луниным. Это было в сезоне 2019/20 – украинец на правах аренды играл за Вальядолид. Тогда тренер совсем не доверял Лунину, который сыграл только 2 матча.

В сезоне 2023/24 Кадис ведет борьбу за выживание. Команда занимает 18 место турнирной таблицы Ла Лиги, а последний раз выигрывала в чемпионате еще 1 сентября, обыграв Вильярреал. Безвыигрышная серия в Примере насчитывает 17 поединков.

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