Після поразки від Ювентуса в 9-му турі Серії А (0:1) головний тренер Мілана Стефано Піолі поскаржився на головного арбітра зустрічі, який, на його думку, мав вилучати з поля центрального захисника суперника Федеріко Гатті. "Він отримав єдине попередження після 22 фолів. Футбольні правила свідчать, що арбітр зобов'язаний попередити гравця за систематичне порушення правил", – заявив Піолі після поразки.

Мілан – Ювентус – 0:1 – відео гола та огляд матчу

Як інформує Opta, тренер "россонері" серйозно обрахувався. Гатті порушив правила всього лише 5 разів, але це майже третина всіх фолів Ювентуса в матчі на Сан-Сіро (з 16). Наставнику Старої синьйори Массіміліано Аллегрі довелося знімати захисника з гри за 12 хвилин до кінця матчу, щоб він не заробив друге попередження, до якого був дуже близький.

Проте Гатті вдалося "закрити" вінгера Мілана Рафаела Леау.

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