Мілан – Ювентус – 0:1 – відео гола та огляд матчу
08:30 - Читать на русском
Ювентус переграв Мілан у поєдинку 9-го туру Серії А. Дивіться відео гола та огляд зустрічі Мілан – Ювентус на "Футбол 24".
На старті гри Леау створив класний момент для Жиру, але з ударом впорався Щенсни. Перед перервою "россонері" залишились в меншості – Чау відверто схопив Кіна, який намагався втекти віч-на-віч.
Мілан у меншості програв Ювентусу – туринці підібралися до лідерів, сльози головного героя
А в другому таймі Ювентус забив переможний гол. Локателлі вирішив пробити метрів з 30 – рикошет дезорієнтував Міранте.
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