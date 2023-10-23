Центральный защитник Ювентуса Федерико Гатти в матче с Миланом нарушил правила 5 раз вместо 22, о чём утверждал Стефано Пиоли.

После поражения от Ювентуса в 9-м туре Серии А (0:1) главный тренер Милана Стефано Пиоли пожаловался на главного арбитра встречи, который, по его мнению, должен был удалять с поля центрального защитника соперника Федерико Гатти. "Он получил единственное предупреждение после 22 фолов. Футбольные правила гласят, что арбитр обязан предупредить игрока за систематическое нарушение правил", – заявил Пиоли после поражения.

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Как информирует Opta, тренер "россонери" серьёзно обсчитался. Гатти нарушил правила всего лишь 5 раз, но это почти треть всех фолов Ювентуса в матче на Сан-Сиро (из 16). Наставнику Старой синьоры Массимилиано Аллегри пришлось снимать защитника с игры за 12 минут до конца матча, чтобы он не заработал второе предупреждение, к которому был очень близок.

Тем не менее, Гатти удалось "закрыть" вингера Милана Рафаэла Леау.

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