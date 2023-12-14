"Буде важка гра. Так, у суперника завершився чемпіонат. Вони не грають календарні матчі. Два тижні тому зіграли у Лізі конференцій. Але до одного поєдинку завжди можна підготуватися.

Зоря – Брейдаблік: анонс матчу Ліги конференцій

Брейдаблік хороша команда. Сьогодні немає клубів нетехнічних чи неготових. Усюди працюють фахівці. Збірна Ісландії добивалася успіхів у світових турнірах. Тому, гра буде складною.

Важливо, наскільки у наших гравців вистачає ще терпіння. Є сили, є майстерність, а ось з Маккабі та Гентом не вистачало саме терпіння працювати проти м'яча, коли спочатку він був у суперника, а потім треба було проводити власні атаки.

Те, що гравці мотивовані – це факт. По-перше – це престиж країни, це залікові пункти, які допомагають у підсумку рано чи пізно грати в єврокубках більшій кількості команд. По-друге – це престиж гравців, а по-третє – бонуси, які виплачуються клубу за перемогу. Сподіваюсь, що ті гравці, які вийдуть на поле, зроблять все від себе залежне, щоб здобути перемогу.

Професіоналізм тренера – побачити гравців, котрі вже втомилися психологічно чи фізично. Хоча, на мою думку, все в головах футболістів. Кількість матчів, які проводять найкращі гравці світу, каже про те, що все залежить від менталітету, від бажання. "Відпустковий" настрій повинен бути тоді, коли футболіст вже взяв валізу та вийшов. Якщо немає оптимального стану в грі, отже це вже тренерські питання. Тоді треба знаходити тих гравців, які мотивовані", – цитує Коваля офіційний сайт луганців.

Нагадаємо, поєдинок між Зорею та Брейдабліком відбудеться вже сьогодні, 14 грудня. Початок зустрічі о 22:00. Перша гра між цими командами завершилась мінімальною перемогою луганців 1:0.

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