"Будет тяжелая игра. Да, у соперника завершился чемпионат. Они не играют календарные матчи. Две недели назад сыграли в Лиге конференций. Но к одному поединку всегда можно подготовиться.

Заря – Брейдаблик: анонс матча Лиги конференций

Брейдаблик хорошая команда. Сегодня нет клубов нетехничных или неготовых. Повсюду работают специалисты. Сборная Исландии добивалась успехов в мировых турнирах. Поэтому, игра будет сложной.

Важно, насколько у наших игроков хватает еще терпения. Есть силы, есть мастерство, а вот с Маккаби и Гентом не хватало именно терпения работать против мяча, когда сначала он был у соперника, а потом надо было проводить собственные атаки.

То, что игроки мотивированы – это факт. Во-первых – это престиж страны, это зачетные пункты, которые помогают в итоге рано или поздно играть в еврокубках большему количеству команд. Во-вторых – это престиж игроков, а в-третьих – бонусы, которые выплачиваются клубу за победу. Надеюсь, что те игроки, которые выйдут на поле, сделают все от себя зависящее, чтобы одержать победу.

Профессионализм тренера – увидеть игроков, которые уже устали психологически или физически. Хотя, по моему мнению, все в головах футболистов. Количество матчей, которые проводят лучшие игроки мира, говорит о том, что все зависит от менталитета, от желания. "Отпускной" настрой должен быть тогда, когда футболист уже взял чемодан и вышел. Если нет оптимального состояния в игре, значит это уже тренерские вопросы. Тогда надо находить тех игроков, которые мотивированы", – цитирует Коваля официальный сайт луганчан.

Напомним, поединок между Зарей и Брейдабликом состоится уже сегодня, 14 декабря. Начало встречи в 22:00. Первая игра между этими командами завершилась минимальной победой луганчан 1:0.

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