Зоря завершує багатостраждальний 2023-й рік матчем Ліги конференцій. На відміну від Шахтаря, у останньому турі нічого не вирішується – луганці втратили реальні шанси на плей-офф ще після першої поразки від Маккабі, а остаточно все було провалено у Генті два тижні тому. Турнірної мотивації теж немає, адже опуститись на дно таблиці наша команда не може.

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По сезону склалося враження, що єврокубки для Зорі – це важка валіза без ручки, від якої складно відмовитись. Керівництво звільняло тренерів перед вирішальними матчами та навіть не могло знайти нарукавних патчів (хоча тут більш винне УЄФА), а бельгійці думали, що Луганськ є російським містом. Ну, і практично порожні трибуни в Любліні явно натякали на відсутність маркетингових інтересів – і це в країні, де праві скаржаться на перетворення своїх міст в українські.

Хоча це й не дивує. Менеджмент давно дав зрозуміти, що клуб існує не для вболівальників. За такого розкладу важко знайти мотивацію на останній матч року (тим паче, що в суперниках не Барселона), але вона є – і доволі серйозна. Зорі потрібні 500 тисяч євро за перемогу в турнірі, а футболісти мають шанс яскраво підсвітити себе у Європі (що теж вигідно клубу).

Існує і суто спортивний інтерес. Зоря програла три поєдинки Ліги конференцій поспіль, а з урахуванням усіх турнірів безвиграшна серія досягає 9-ти матчів (при 6-ти поразках). Жодному спортсмену таке не сподобається – тим паче, що протягом останніх тижнів команда виглядала непогано в атакувальному плані, створивши пристойну кількість моментів і регулярно забиваючи голи.

Брейдаблік, не набрав жодного очка у єврокубках. Здавалося б, ідеальний кандидат на побиття, однак у Зорі виникли дуже серйозні проблеми з цим суперником у Ісландії. Звідти все ж вдалося привезти перемогу, але острів'яни змусили наших вболівальників відчутно понервувати. Сьогодні ж "вікінгам" втрачати нічого, а от здобути хоч одну звитягу в дебютному сезоні у Європі їм дуже хочеться.

Відповідно, слід готуватись до дуже непростої гри. Тим паче, що у нинішньої Зорі вразливостей більше, ніж дір у дуршлазі – особливо в обороні. Але ж ніхто й не обіцяв, що у єврокубках буде просто, чи не так?

Кадрова ситуація

Травмовані: Вантух, Бутко, Сміян, Сапутін (Зоря)

Дискваліфіковані: Еййольфссон (Брейдаблік)

Орієнтовні склади на матч Зоря – Брейдаблік

Зоря: Турбаєвський – Кирюханцев , Джордан, Батагов, Снурніцин – Мічін – Антюх, Чурко, Нагнойний, Алефіренко – Герреро

Брейдаблік: А. Ейнарссон – Гуннлаугссон, Маргейрссон, Муміновіч, Єоман – В. Ейнарссон, Людвікссон – Сванторссон, Хлінссон, Інгварссон – Стейндорссон

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

Брейдаблік – андердог зустрічі, який до того ж давно завершив чемпіонат і грає раз на два тижні. У жодному з матчів Ліги конференцій тріумфувати не вдалося, однак останні два поєдинки виявились непростими для їхніх суперників. З Гентом розписали 2:3, а Маккабі вирвав перемогу аж наприкінці зустрічі. Між тим, Зоря пропускає 2,3 голи за гру, лишень раз за дев'ять матчів завершивши з "сухими" воротами.

З іншого боку, варто відзначити прогрес Зорі в атакувальній роботі, та і загалом з нею стало важче грати. За останній місяць колектив провів два доволі симпатичних (з точки зору атаки) протистояння з Маккабі, а також відібрав очки у сильних Руха й Кривбаса. 9-матчева безвиграшна серія луганців виглядає аж занадто довгою для цієї команди – при всіх проблемах.

Ми спробуємо зробити сміливий прогноз, поставивши на перемогу підопічних Юрія Коваля. Голів має бути немало (тотал 2,5 повинні пробити), але нашим козакам до снаги здолати ісландських "вікінгів". У першій зустрічі це вдалося – віримо, що і зараз вболівальників потішать чимось приємним.

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