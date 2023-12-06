Перед матчем 16-го туру Ла Ліги з Барселоною лідер Жирони Гарсія заявив, що мріє захищати кольори "блаугранас". Згодом уболівальники "червоно-білих" розкритикували Алейша за це висловлювання. Наставник команди Мічел виявився повністю з ними солідарним.

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"Алейш зробив помилку. Пам'ятаю, коли я грав за молодіжні команди Райо Вальєкано, то на домашніх трибунах люди більше святкували голи Реала, ніж голи Райо. Я сподіваюся, що в Жироні гравці хочуть грати тільки за Жирону. Це моя відповідь нашим уболівальникам. Нам потрібні люди, які на 100% віддані Жироні. Ми почали проєкт, у якому, я думаю, це можливо", – цитує Мічела Marca.

Матч Барселона – Жирона буде зіграно в неділю, 10 грудня. Після 15 турів команда Довбика і Циганкова випереджає Барселону в турнірній таблиці на чотири очки, посідаючи другу сходинку.

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