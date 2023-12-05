Півзахисник Жирони Алейш Гарсія налаштував фанатів "червоно-білих" проти себе за допомогою однієї фрази.

Перед матчем із Барселоною лідер Жирони Гарсія заявив про те, що мріє грати за "блаугранас". "Я хотів би виступати за Барсу", – заявив він в інтерв'ю телеканалу Fútbol en Movistar Plus+.

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Уболівальники Жирони були шоковані подібним одкровенням ключового гравця своєї команди і звинуватили його в неповазі до клубу, який платить йому зарплату, і партнерів по команді. "Вирушай до Барси, ми будемо сподіватися, що ти закінчиш там так само, як і твій друг Оріоль Ромеу", – звернувся до Алейша один із шанувальників Жирони в Твіттері.

Матч Барселона – Жирона буде зіграно в неділю, 10 грудня. Після 15 турів команда Довбика і Циганкова випереджає Барселону в турнірній таблиці на чотири очки, посідаючи другу сходинку.

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