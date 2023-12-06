Перед матчем 16-го тура Ла Лиги с Барселоной лидер Жироны Гарсия заявил, что мечтает защищать цвета "блаугранас". Впоследствии болельщики "красно-белых" раскритиковали Алейша за это высказывание. Наставник команды Мичел оказался полностью с ними солидарен.

Одноклубник Довбика и Цыганкова шокировал откровением перед игрой с Барселоной – его обвинили в неуважении к партнёрам

"Алейш совершил ошибку. Помню, когда я играл за молодёжные команды Райо Вальекано, то на домашних трибунах люди больше праздновали голы Реала, чем голы Райо. Я надеюсь, что в Жироне игроки хотят играть только за Жирону. Это мой ответ нашим болельщикам. Нам нужны люди, которые на 100% преданны Жироне. Мы начали проект, в котором, я думаю, это возможно", – цитирует Мичела Marca.

Матч Барселона – Жирона будет сыгран в воскресенье, 10 декабря. После 15 туров команда Довбика и Цыганкова опережает Барселону в турнирной таблице на четыре очка, занимая вторую строчку.

Цыганков озадачил испанские СМИ, Довбик в неожиданном дуэте, финальный вердикт Лунину