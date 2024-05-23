Матч проти Севільї буде далеко не головною подією для Барселони під завісу сезону.

Каталонці готують друге прощання з Хаві, цього разу остаточне. Новим тренером стане Хансі Флік і отримає контракт на два сезони, стверджує AS.

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Ніхто з керівництва Барси особисто ще не повідомляв Хаві про це рішення, проте потужний потік чуток робить ситуацію максимально очевидною. Нинішньому тренеру потрібно підготувати команду до матчу проти Севільї 26 травня і пережити кілька делікатних прес-конференцій. Лише після цього у понеділок або вівторок заплановане зібрання ради директорів Барселони. На ньому слово дадуть Деку, який оголосить вирок Хаві.

Спортивний директор "кулес" мав натягнуті стосунки з тренером, а тепер фактично виступить його публічним катом. Саме Деку днями проводив вирішальний раунд переговорів з Фліком. Сторони дуже швидко дійшли згоди.

Ще одне важливе питання – компенсація Хаві за останній рік контракту. У лютому легенда Барси був готовий відмовитися від усіх грошей, але зараз прощання може вийти не таким полюбовним.

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