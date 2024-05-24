Віцепрезидент Кривбасу прокоментував ініціативу спортивного директора Шахтаря – Даріо Срни – щодо скасування перенесень матчів УПЛ. Артем Гагарін у коментарі для Спорт-Експрес здивувався непослідовності свого колеги.

Шахтар пропонує жорстку зміну правил в УПЛ – "гірники" готові завдати шкоди собі

"Стосовно перенесень наша позиція із самого початку була і залишається незмінною, адже саме ми і були ініціатором скасування пункту 15 шостої статті чинного регламенту.

Щодо заяви Даріо, то ми були здивовані, враховуючи позицію Шахтаря на всіх засіданнях клубів УПЛ, де вони якраз підтримували перенесення матчів і саме вони минулого року додали в регламент пункт про перенесення ігор без згоди іншої сторони. Більшість клубів цьогоріч підтримала пропозицію ФК Кривбас, проти були Шахтар, Динамо, Зоря та Олександрія, яка утрималась".

– Як думаєте, чому Шахтар змінив своє рішення?

– Я не можу відповідати за Шахтар. Але Кривбасу дуже приємно, що Срна і ФК Шахтар зробили правильні висновки та дослухалися до більшості клубів. У всіх повинні бути рівні умови. Це є принципи фейр-плей.

Сподіваємося, що так само до всіх нас доєднаються Динамо, Зоря та Дніпро-1 у питанні з єдиним телепулом, і нарешті ми всі об’єднаємося й будемо разом розвивати та рятувати український футбол.

– Наскільки я зрозумів, рішення щодо скасування перенесень матчів вже прийняте.

– Так. За нього проголосували два рази. Перший раз клуби підтримали редакцію Кривбасу, коли ми запропонували скасування перенесень. А другий раз проголосували, коли були прийняті деякі зміни, пов’язані з Олімпійською збірною. Більшість клубів і вдруге підтримали скасування перенесень і навіть зміну стадіонів, – заявив Гагарін.

"Коноплянка – це космос": бомбардир Кривбасу – про бронзу-24, гру з Динамо, топ Леоненка і дебют у Маркевича