Джастін Лонвейк після орендних поневірянь у Бенілюксі змушений повернутись до Києва й відпрацьовувати контракт з Динамо.

Фортуна Сіттард опублікувала список гравців, які покинуть клуб цього літа. Серед них опинився і Джастін Лонвейк – орендований із київського Динамо хавбек.

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Півзахисник провів у нідерландському клубі 16 матчів, забивши 3 голи та віддавши 2 гольових передачі. У середняка Ередивізі не було опції викупу динамівця. Офіційний сайт Фортуни повідомляє, що 24-річний голландець повернеться до Динамо. Контракт з киянами чинний до 30 червня 2027 року.

Першу частину сезону 2023/24 Лонвейк також провів у оренді, виступаючи за бельгійський Андерлехт. Там у Джастіна справи йшли набагато гірше – атакувальний хавбек набрав всього 39 хвилин у трьох матчах.

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