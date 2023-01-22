Тренер Жирони дотримується слова щодо Циганкова: стартові склади на матч з Вільяреалом
Головний тренер каталонців Мічел Санчес не змінив думку щодо участі Віктора Циганкова у матчі 18-го туру Прімери.
Вінгер збірної України потрапив у заявку на поєдинок проти Вільяреала. Проте раніше наставник заявляв, що Віктор не буде помічником у цій грі. На нього розраховують вже в наступному поєдинку.
Циганков: Я в Жироні не для того, щоб бути лідером
Так, зрештою, і сталось. Прес-служба Жирони опублікувала стартовий склад команди на дуель – 25-річний українець опинився у запасі. Матч розпочнеться о 15:00 за київським часом.
Стартові склади команд:
Вільяреал: Рейна – Мохіка, Куенка, П. Торрес, Манді, Піно – Капу, Парехо, Баена – Морено, Чуквуезе.
Жирона: Гассаніга – Гутьєррес, Бернарду, Буено, Мартінес – Ромеу – Рікельме, А. Гарсія, Мартін, Т. Вілья – Стуані.
Нагадаємо, після 17 турів "біло-червоні" перебувають на 11 сходинці турнірної таблиці Ла Ліги. "Жовта субмарина" йде п'ятою.
Циганков перейшов до унікальної команди: українцеві готують несподівану роль, іспанські ЗМІ здивовані