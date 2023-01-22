Вінгер збірної України потрапив у заявку на поєдинок проти Вільяреала. Проте раніше наставник заявляв, що Віктор не буде помічником у цій грі. На нього розраховують вже в наступному поєдинку.

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Так, зрештою, і сталось. Прес-служба Жирони опублікувала стартовий склад команди на дуель – 25-річний українець опинився у запасі. Матч розпочнеться о 15:00 за київським часом.

Стартові склади команд:

Вільяреал: Рейна – Мохіка, Куенка, П. Торрес, Манді, Піно – Капу, Парехо, Баена – Морено, Чуквуезе.

Жирона: Гассаніга – Гутьєррес, Бернарду, Буено, Мартінес – Ромеу – Рікельме, А. Гарсія, Мартін, Т. Вілья – Стуані.

Нагадаємо, після 17 турів "біло-червоні" перебувають на 11 сходинці турнірної таблиці Ла Ліги. "Жовта субмарина" йде п'ятою.

️ El primer desplaçament amb l’equip! pic.twitter.com/1d3Th4Cait — Girona FC (@GironaFC) January 22, 2023

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