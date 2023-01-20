Українським вболівальникам доведеться почекати, щоб вперше побачити Віктора Циганкова у матчі за Жирону.

Каталонський клуб вже зареєстрував новачка на сайті Ла Ліги, проте головний тренер Мічел Санчес не збирається відразу кидати його в бій.

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"Ми повинні рухатися поступово, хоча для нас це великий стрибок у якості. Віктор поїде з нами на матч проти Вільяреала, але грати не буде. Гадаю, через два тижні він зможе нам допомогти. Його рівень топовий, це дуже великий крок вперед", – заявив Мічел.

Нагадаємо, влітку Циганков ставав вільним агентом, але Жирона вже зараз заплатила 5 млн євро, щоб забрати лідера Динамо. Після 17 турів каталонці перебувають на 11 сходинці таблиці Прімери.

Tsygankov inscrit a @LaLiga , puto F5. Tot i que a sala de premsa, @Michel8Sanchez comenta que no jugarà demà a Viila-real. Ha dit que creu que unes 2 setmanes per posar-lo a to. pic.twitter.com/H4Mdd1e4Ej — Arnau Madrià (@Arnau_Madria9) January 20, 2023

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