Новачок Жирони Віктор Циганков поки дуже скромно оцінює свої амбіції в іспанській команді.

"Тренер запитав, чи я вже готовий грати. Я ще не тренувався з командою, але мені хочеться це зробити. Я буду готовий до наступної гри, якщо тренерський штаб ухвалить рішення випустити мене.

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Я просто хочу спробувати допомогти команді. Я в Жироні не для того, щоб бути лідером, а для того, щоб показати свої здібності. Хочу вигравати і здобути стабільність", – заявив Циганков під час прес-конференції з нагоди трансферу.

Додамо, що свій наступний матч Жирона проведе 22 січня – виїзд до Вільяреала в рамках 18 туру Прімери.

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