Циганков опинився на Монтіліві в ідеальний момент, насамперед, для Жирони. У найкращій лізі світу, за версією Хав’єра Тебаса, каталонці вперше видали серію із 7 матчів без поразок (4 перемоги, 3 нічиї). За набраними очками в останніх 5 турах (11) вони поступаються тільки двом клубам – Барсі та Сосьєдаду (у обох – по 13). Той же Реал може “похвалитися” скромними 7-ма пунктами. Відтак, фанати Жирони небезпідставно мріють про єврокубки. Звісно, якщо команда збереже позитивний імпульс і зможе відіграти 7 очок до шостого місця.

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47-річний легенда Райо Мічел ставить атакувальний футбол. У Прімері знайдеться небагато наставників з настільки виразною філософією – Іраола, Іманол, Хаві, можливо, Сетьєн. Якщо при Пабло Мачіні “біло-червоні” намагалися грати від суперника, а у матчах проти грандів нагадували Хетафе Бордаласа, то зараз – це контроль і багато передач.

На екваторі сезону жоден гравець Жирони не отримав червоної картки. Це унікальний випадок у Ла Лізі. Ба більше, до 17 туру підопічні Мічела взагалі не вилітали через перебір “гірчичників”. Щоправда, це не стосується тренера, якого вилучали на полі Бетіса. Експресивний наставник дуже агресивно протестував через офсайд Рікельме, ображаючи арбітрів. Звідси й цілком справедливий “бан” на два матчі.

Очевидно, зразковий фейр-плей був би неможливим без контролю м’яча. Усе просто: частіше володієш сферою – рідше вступаєш у відбори, менше порушуєш правила. Зрештою перед перервою на ЧС саме футболісти Жирони найбільше страждали від фолів у Прімері. Навіть Барса, яка при Хаві володіє м’ячем понад 70% ігрового часу, опинилася позаду. Хорхе Сампаолі зазначає, що Жирона – одна з тих команд, на які хочеться рівнятися. Мовляв, каталонці бездоганно переносять на поле тренерські ідеї.

Севілья поступилася на Монтіліві 1:2, хоча могла пропускати значно більше. Після тієї гри Жирона перебувала на третій позиції у топ-5 лігах Європи за очікуваними голами (3.10). Більше створили лише Лілль (3.57) і Монако (3.52). Навіть Аталанта, яка відправила 8 м’ячів у ворота Салернітани, не може похизуватися настільки крутим показником xG (2.78). Тобто, філософія Мічела – це не стерильний контроль. Команда намагається просувати м’яч вперед, не зловживає банальними передачами через ближнього. А ще проявляє характер, вирвавши нічию з Реалом (1:1) і перемогу над Севільєю у завершальній десятихвилинці.

Мічел грає у 4-2-3-1, часто переходить на 4-4-2. Проти Севільї, компанію Стуані в атаці склав Мартін. Останній, щоправда, нерідко опинявся на позиції відтягнутого форварда. Особлива увага приділяється флангам. Проте, до приходу Циганкова тренер багато імпровізував. Жироні не вистачало якісних вінгерів, значно ефективніше працювали центральні хави. Зліва найчастіше діяв досвідчений Тоні Вілья, який наразі розчаровує (1 асист у 15-и матчах). На тій же бровці Мічел використовував яскраво виражену десятку – орендованого в Атлетіко Родрі Рікельме. Праворуч довелося перепрофілювати у вінгера бразильського латераля Коуту. Словом, в українця не повинно бути проблем з конкуренцією.

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Арнау Мадріа Сабат, журналіст каталонського видання L’Esportiu і Girona TV, запевняє Футбол 24, що Циганков гратиме завжди. Якщо буде здоровий, звісно. Він не виключає, що Віктора спробують у тандемі з Таті Кастельяно, тобто другим форвардом. Останній, до слова, зумів витіснити легенду клубу Крістіана Стуані, який все одно забиває найбільше (5 м’ячів). До закриття трансферного Циганков може позбутися ще одного потенційного конкурента. Жирона хоче продати Саму Сайнса, який після підвищення у класі сильно здав.

Місцева преса взагалі не сумнівається, що Циганков зможе проявити себе у Севільї. Принаймні ті журналісти, з якими нам вдалося поспілкуватися, вражені трансфером екс-лідера Динамо. Той же Арнау Сабат вважає, що 5 мільйонів за такого майстра – це неймовірний успіх. У Каталонії про Віктора чули давно. Свого часу великі газети – MD та Diario SPORT – пов’язували його з Барсою, тож несподіваний трансфер до Жирони у багатьох викликає щире здивування.

Хай там як, Циганков отримав унікальний шанс. Кращої вітрини годі й шукати. Тим паче під протекцією Пере Гвардіоли і холдингу City Football Group, який володіє контрольним пакетом акцій клубу. Недавній трансфер Педро Порро з Жирони до Ман Сіті за 12 млн євро, а також переходи Буну (Севілья) чи Порту (Сосьєдад) повинні мотивувати ще більше. Жирона – це точно не про золоті клітки.

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