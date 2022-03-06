"У ніч перед початком війни ми поїхали до Києва вечеряти. Все було нормально. Ми виграли Turkish Women’s Cup серед жінок – це був перший раз, коли жіноча збірна України щось виграла. Лише через два дні після цих неймовірних емоцій в Україні почалася війна. Мені було дуже важко це зрозуміти.

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Ситуація була хаотичною та шаленою. Нам дуже пощастило виїхати. Дівчата, які лишилися, зараз ховаються в укриттях. У цьому випадку можна сказати, що футбол нас врятував (Кортесу та його штабу допомогли виїхати представники влади Іспанії та Польщі – прим.). Це правда, що я зараз у безпечнішій ситуації, але хочу допомогти людям.

Контактую з УАФ, урядом, а також деякими асоціаціями українського народу тут, в Іспанії, які збирають ліки, одяг та їжу, щоб везти в Україну. Також говорю з УЄФА та іншими футбольними асоціаціями, щоб спробувати допомогти футболісткам знайти нове життя у футболі. Особливо тим гравцям за межами України, які можуть грати в іншому клубі, тому що їм потрібно заробляти гроші, щоб допомогти своїм сім’ям.

Але також намагаюся думати, чи є якийсь варіант допомогти футболісткам виїхати з України не для того, щоб грати у футбол, а просто залишитися в живих", – поділився Кортес у коментарі BBC.

Нагадаємо, Кортес очолював жіночу команду Барселони, з якою у 2021-му виграв Лігу чемпіонів, чемпіонат та Кубок Іспанії. Як наслідок, він отримав нагороду "Найкращий тренер" в Іспанії. Нині 35-річний спеціаліст працює з жіночою збірною України.

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