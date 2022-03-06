Тренер жіночої збірної України шукає варіанти вивезти своїх підопічних з країни
Тренер жіночої збірної України Луїс Кортес має намір допомогти принаймні футболісткам своєї команди покинути небезпечну зону.
"У ніч перед початком війни ми поїхали до Києва вечеряти. Все було нормально. Ми виграли Turkish Women’s Cup серед жінок – це був перший раз, коли жіноча збірна України щось виграла. Лише через два дні після цих неймовірних емоцій в Україні почалася війна. Мені було дуже важко це зрозуміти.
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Ситуація була хаотичною та шаленою. Нам дуже пощастило виїхати. Дівчата, які лишилися, зараз ховаються в укриттях. У цьому випадку можна сказати, що футбол нас врятував (Кортесу та його штабу допомогли виїхати представники влади Іспанії та Польщі – прим.). Це правда, що я зараз у безпечнішій ситуації, але хочу допомогти людям.
Контактую з УАФ, урядом, а також деякими асоціаціями українського народу тут, в Іспанії, які збирають ліки, одяг та їжу, щоб везти в Україну. Також говорю з УЄФА та іншими футбольними асоціаціями, щоб спробувати допомогти футболісткам знайти нове життя у футболі. Особливо тим гравцям за межами України, які можуть грати в іншому клубі, тому що їм потрібно заробляти гроші, щоб допомогти своїм сім’ям.
Але також намагаюся думати, чи є якийсь варіант допомогти футболісткам виїхати з України не для того, щоб грати у футбол, а просто залишитися в живих", – поділився Кортес у коментарі BBC.
Нагадаємо, Кортес очолював жіночу команду Барселони, з якою у 2021-му виграв Лігу чемпіонів, чемпіонат та Кубок Іспанії. Як наслідок, він отримав нагороду "Найкращий тренер" в Іспанії. Нині 35-річний спеціаліст працює з жіночою збірною України.
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