"В ночь перед началом войны мы поехали в Киев ужинать. Всё было нормально. Мы выиграли Turkish Women’s Cup среди женщин – это был первый раз, когда женская сборная Украины что-то выиграла. Спустя всего два дня после этих невероятных эмоций в Украине началась война. Мне было очень тяжело это понять.

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Ситуация была хаотичной и безумной. Нам очень удалось выехать. Оставшиеся девушки сейчас прячутся в укрытиях. В этом случае можно сказать, что футбол нас спас (Кортесу и его штабу помогли уехать представители власти Испании и Польши – прим.). Это правда, что я сейчас в более безопасной ситуации, но хочу помочь людям.

Контактирую с УАФ, правительством, а также некоторыми ассоциациями украинского народа здесь, в Испании, которые собирают лекарства, одежду и еду, чтобы везти в Украину. Также говорю с УЕФА и другими футбольными ассоциациями, чтобы попытаться помочь футболисткам обрести новую жизнь в футболе. Особенно тем игрокам за пределами Украины, которые могут играть в другом клубе, потому что им нужно зарабатывать деньги, чтобы помочь своим семьям.

Но также пытаюсь думать, есть ли какой-нибудь вариант помочь футболисткам уехать из Украины не для того, чтобы играть в футбол, а просто остаться в живых", – поделился Кортес в комментарии BBC.

Напомним, Кортес возглавлял женскую команду Барселоны, с которой в 2021 выиграл Лигу чемпионов, чемпионат и Кубок Испании. Как следствие, он получил награду "Лучший тренер" в Испании. В настоящее время 35-летний специалист работает с женской сборной Украины.

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