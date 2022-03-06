Тренер женской сборной Украины ищет варианты вывезти своих подопечных из страны
Тренер женской сборной Украины Луис Кортес намерен помочь хотя бы футболисткам своей команды покинуть опасную зону.
"В ночь перед началом войны мы поехали в Киев ужинать. Всё было нормально. Мы выиграли Turkish Women’s Cup среди женщин – это был первый раз, когда женская сборная Украины что-то выиграла. Спустя всего два дня после этих невероятных эмоций в Украине началась война. Мне было очень тяжело это понять.
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Ситуация была хаотичной и безумной. Нам очень удалось выехать. Оставшиеся девушки сейчас прячутся в укрытиях. В этом случае можно сказать, что футбол нас спас (Кортесу и его штабу помогли уехать представители власти Испании и Польши – прим.). Это правда, что я сейчас в более безопасной ситуации, но хочу помочь людям.
Контактирую с УАФ, правительством, а также некоторыми ассоциациями украинского народа здесь, в Испании, которые собирают лекарства, одежду и еду, чтобы везти в Украину. Также говорю с УЕФА и другими футбольными ассоциациями, чтобы попытаться помочь футболисткам обрести новую жизнь в футболе. Особенно тем игрокам за пределами Украины, которые могут играть в другом клубе, потому что им нужно зарабатывать деньги, чтобы помочь своим семьям.
Но также пытаюсь думать, есть ли какой-нибудь вариант помочь футболисткам уехать из Украины не для того, чтобы играть в футбол, а просто остаться в живых", – поделился Кортес в комментарии BBC.
Напомним, Кортес возглавлял женскую команду Барселоны, с которой в 2021 выиграл Лигу чемпионов, чемпионат и Кубок Испании. Как следствие, он получил награду "Лучший тренер" в Испании. В настоящее время 35-летний специалист работает с женской сборной Украины.
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