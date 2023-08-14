Анатолій Трубін (в центрі) / Фото з соцмереж

Новоспечений голкіпер Бенфіки Анатолій Трубін на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram вирішив похизуватися фото з першого тренування у португальській команді.

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Його колишній одноклубник Михайло Мудрик привітав екс-партнера по Шахтарю з трансфером, процитувавши у коментарях рядки культового віршу Ліни Костенко "Крила".

"Крилатим грунту не треба", – написав вінгер Челсі. Трубін не залишився у боргу і продовжив поетичний флешмоб: "Землі немає, то буде небо. Нема поля, то буде воля...".

Нагадаємо, Трубін має шанс дебютувати за Бенфіку уже сьогодні, 14 серпня – команда українця у 1-му турі Прімейра-ліги на виїзді зіграє проти Боавішти. Початок зустрічі о 22:45 за Києвом.

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