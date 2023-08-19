"Трубину было бы сложно уйти свободным агентом в Интер, потому что, во-первых, купили Зоммера. И во-вторых – год не выходить на поле, перейти в одну из ведущих команд Италии и заиграть было бы трудновато.

Мудрик оригинально поздравил Трубина с трансфером в Бенфику – игроки сборной Украины устроили поэтический флешмоб

Сильнее ли Анатолий за Влаходимоса? Всегда на каком-то этапе кто-то может быть сильнее кого-то в каких-то качествах. Но я не сказал бы, что есть какая-то большая пропасть в скиллах между Трубиным и Влаходимосом, которая может не дать Анатолию заиграть. Думаю, когда он наберет форму, то все будет хорошо – он ничем не хуже Одиссеаса.

В чем секрет тренерской школы Бенфики? Сильные тренеры голкиперов – это когда мы берем, например, ребенка в семь лет и доводим его до основного состава, а потом до продажи. Это то, что есть в Динамо, или, например, Кинарейкин в СК Днепр-1.

Насколько я помню, Эдерсона и Облака брали хоть и молодыми, но уже более-менее сформировавшимися игроками. Словенец сыграл лишь один сезон. Такая ситуация и с Трубиным – в Бенфике в нем видят потенциал и понимают, что он может повторить путь Облака.

Конечно, тренер вратарей принимает решение, сможет голкипер расти или нет, сможет ли он с ним работать. Тогда с вратарями работают, доводят до первого состава и потом уже все зависит от голкипера – если проявляет себя, то может поехать дальше", – сказал Худжамов в комментарии Українському футболу.

Напомним, Трубин подписал с Бенфикой контракт на 5 сезонов – до лета 2028 года.

Довбик и Цыганков творят историю – украинский гол спас Жирону, Артем фантастически дебютировал в Ла Лиге