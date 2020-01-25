Тренер з футзалу Гончаренко: Пани з Офісу президента п'ють пиво в найкращих ресторанах Франції, а на фронті гинуть люди

Український футзальний тренер Станіслав Гончаренко розповів про недоліки української влади.

"Дивлячись на те, що діється в країні, я часто кажу, що світ зійшов з розуму. Є багато прекрасних речей, але суспільство відмовляється від них на догоду політиканства, змагання за владу і бомонду – як залізти в депутати і заволодіти тим, чим народ повинен володіти.

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Дуже розчарований будь-якою каденцією кожного з президентів. Дуже вірю і сподіваюся, що новий президент зможе щось змінити. Дуже важливим є оточення, яке буде сприяти цьому. Побажав би Україні більше говорити про державність, а не про країну. Держава – це наявність людей, які живуть у цій країні, можливість себе реалізувати. А ми показуємо себе лише з позиції країни, з ким ми сваримося і кого захищаємо. Треба навчитися жити у форматі престижності взаємин, а не в суперництві.

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Ось цей Богдан (керівник офісу президента України Андрій Богдан – прим.), що сидить в офісі президента, ці всі пани у важку хвилину, коли гинуть люди на фронті, сидять у найкращих ресторанах Франції і показово п’ють пиво. Ці люди за визначенням не можуть займати посади. Але президент ще не має тієї сили, щоб десь вдарити по столу і вибратися з цього формату.

Я не дуже розумію речі на тлі заплаканої матері з портретом сина, коли ми викликаємо ситих і здорових лейтенантів і нагороджуємо їх за те, що вони комусь зручні. Можливо їх і треба викликати, але точно не на фоні заплаканої матері, яка стоїть 40 хвилин на спеці, втративши сина, а їм присвоюють звання. Матері вже не повернути сина, треба вміти все це правильно подавати. Мати заслуговує на цю увагу, але, можливо, не треба її виводити на площу і показувати, яка вона нещасна. Можна нагородити її якоюсь квартирою. І зробити це настільки тихо, щоб мати потім сама сказала, що держава пам'ятає про її загиблого сина", – сказав Гончаренко в інтерв’ю YouTube-каналу Sport Traveller ua.

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