Тренер по футзалу Гончаренко: Господа из Офиса президента пьют пиво в лучших ресторанах Франции, а на фронте гибнут люди

Украинский футзальный тренер Станислав Гончаренко рассказал о недостатках украинской власти.

"В сферах многограний того, что творится в стране, я часто говорю, что мир сошел с ума. Есть много прекрасных вещей, но общество отказывается от них в угоду политиканства, соревнования за власть и бомонда – как залезть в депутаты и завладеть тем, чем народ должен владеть.

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Очень разочарован любой каденцией любого пришедшего из президентов. Очень верю и надеюсь, что с новым президентом что-то изменится. Очень важно окружение, которое будет способствовать этому росту. Пожелал бы Украине больше говорить о государственности, а не о стране. Государство – это наличие живущих в стране людей, их возможностей себя реализовывать. А мы преподносим себя только с позиции страны, с кем мы ссоримся и кого мы защищаем. Надо научиться жить в формате престижности взаимоотношений, а не в соперничестве.

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Ось цей Богдан (керівник офісу президента України Андрій Богдан – прим.), що сидить в офісі президента, ці всі пани у важку хвилину, коли гинуть люди на фронті, сидять у найкращих ресторанах Франції і показово п’ють пиво. Ці люди за визначенням не можуть займати посади. Але президент ще не має тієї сили, щоб десь вдарити по столу і вибратися з цього формату.

Вот этот Богдан (руководитель офиса президента Украины Андрей Богдан – прим.), сидящий в офисе президента, эти все господа в тяжелую минуту, когда погибают люди на фронте, сидят в лучших ресторанах Франции и в открытую пьют пиво. Эти люди по определению не могут занимать должности. Но президент еще не имеет той силы, чтобы где-то ударить по столу и выбраться из этого формата. Не очень понимаю вещи на фоне плачущей матери с портретом сына, когда мы вызываем сытых и здоровых лейтенантов и награждаем их за то, что они кому-то удобны.

Может быть, их и надо вызывать, но только не на фоне плачущей матери, которая стоит 40 минут при параде на жаре, потеряв сына, а им присваивают звания. Матери уже не вернуть сына, надо уметь все это преподносить. Мать заслуживает на это внимание, но, может быть, не надо ее выводить на площадь и показывать, какая она несчастная. Можно наградить ее какой-то квартирой. И сделать это настолько тихо, чтобы мать потом сама сказала, что государство помнит о ее погибшем сыне", – сказал Гончаренко в интервью YouTube-каналу Sport Traveller ua.

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