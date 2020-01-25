Кучер: Схожа ситуація була у мене в Туреччині, але в Карпатах все виявилось ще гірше

Екс-футболіст Карпат Олександр Кучер прокоментував розрив контракту з Карпатами і поділився планами на майбутнє.

"Команді не платили зарплату чотири місяці. Довелося оголосити бойкот і після спільного рішення, ми відмовилися виходити на тренування. Зараз керівництво намагається погасити заборгованість. Видали по одній зарплаті.

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Хлопці живуть за свій рахунок в готелях, і навіть ті, хто приїжджає на перегляд і збори, всі також платять з власної кишені. Загалом, ситуація нездорова. Я пішов, але певна заборгованість переді мною залишилася. Колись схожа ситуація у мене була в Туреччині. Коли закінчився контракт, прийняв запрошення Карпат. Але тут ситуація виявилася ще гіршою.

Мій контракт закінчувався влітку 2020 року, але ми прийняли спільне рішення припинити співпрацю. Їм потрібно розвантажити бюджет, і мені про це сказали.

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Клуб покинуло багато досвідчених гравців... Буде грати молодь, до якої приєднаються U-19, U-17. Мені важко судити. Може вони вже змирилися з незавидною долею. Хочеться, щоб команда з такою славною історією залишилася в еліті. Як-не-як Карпати – це бренд.

Щодо моїх подальших планів – поки ще нічого не вирішив. Кілька днів подумаю, пораджуся з родиною. Від команд УПЛ пропозицій немає, але є запрошення з-за кордону", – розповів Кучер у коментарі виданню Ua-football.

Нагадаємо, екс-захисник Шахтаря перейшов у Карпати у серпні 2019 року з турецького Кайсеріспора як вільний агент. Однак, 37-річний футболіст на одному з тренувань зламав ногу і тривалий час відновлювався після травми. Авторитетний портал Transfermarkt оцінює гравця у 100 тисяч євро.

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