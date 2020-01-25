Золоті 80-ті: Динамо завдає подвійного удару, Лобановський із найкращим голкіпером світу і ще 28 фото "старої школи"

Потужна доза ностальгії від "Футбол 24".

1. Кожен тіфозі Мілана мріяв доторкнутися до Руда Гулліта – володаря "Золотого м'яча-1987".

2. Сан-Себастьян зустрічає автобус із Реал Сосьєдадом – свіжоспеченим чемпіоном Іспанії 1980/81.

3. Дієго Марадона став гравцем Барселони у 1982-му. Сеньйора Дальма, його мати, активно моніторить, що написала спортивна преса з цього приводу.

4. Головний тренер збірної СРСР Валерій Лобановський і Лев Яшин – володар "Золотого м'яча-1963".

5. Сократес, диригент збірної Бразилії 80-х, вітає із Різдвом.

6. Фани скромного Бернлі бешкетують на рідному Терф Мур.

7. Род, Денні та Рей Воллеси – зіркові брати у складі Саутгемптона 80-х.

8. Найкращі роки своєї кар'єри Вальтер Дзенга провів у воротах міланського Інтера. Основний кіпер збірної Італії другої половини 80-х – початку 90-х.

9. Дієго Марадона мчить до перемоги на Кубку світу-1986.

10. Найкращий бомбардир того Мундіалю – Гарі Лінекер (6 голів) – після повернення із Мексики уклав контракт із Барселоною.

11. Уславлений хавбек Бенфіки та збірної Португалії Фернанду Шалана карає голом суперників "орлів".

12. Кажуть, голкіпер – це половина команди. Іншою половиною збірної Аргентини був Дієго Марадона.

13. Збірна Уругваю – переможець Золотого кубка чемпіонів світу (1981 рік). На розіграш Мундіаліто приїхали шість національних збірних, у фіналі уругвайці здолали Бразилію (2:1).

14. Алекс Фергюсон – новий наставник МЮ, прийшов після надуспішної роботи із шотландським Абердіном. Проте для здобуття першого чемпіонського титулу з "червоними дияволами" САФу знадобилося цілих 7 років.

15. Марадона становив небезпеку для суперника за будь-якої погоди. Наполі проти Удінезе, січень 1985-го.

16. Марко ван Бастен в Аяксі (1981-87): 172 матчі, 152 голи. Можна й горло промочити.

17. Карнавал на Маракані. Місцевий Фламенго ефектно перестріляв Рівер Плейт (4:2) у Копа Лібертадорес. Листопад 1982-го.

18. Іан Холловей, півзахисник скандального Вімблдона у сезоні 1985/86. Через 24 роки він вже у якості тренера (і без цієї пишної чуприни) виведе в АПЛ скромний Блекпул.

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19. Хосеп Гвардіола – перші кроки у Барселоні. Жовтень 1988-го, майбутньому генію лише 17 років.

20. Пауль Брайтнер прощається із кар'єрою гравця (1983 рік). Чемпіон світу та Європи розпочинав у Баварії, продовжив у Реалі, але догравати повернувся у Мюнхен...

21. Праворуч – Мігель Анхель Надаль, культовий захисник Мальорки, який у 90-х виступатиме за Барселону, де отримає прізвисько "Барселонський звір". У центрі – його племінник Рафаель Надаль. Майбутній суперзірці великого тенісу близько чотирьох рочків...

22. Гус Хіддінк кінця 80-х. У той період він очолював ПСВ і відрощував густі вуса.

23. Тома Н'Коно позує на тлі Саграда Фамілія. У 80-х камерунець захищав ворота Еспаньйола, а от за свою національну збірну виступав упродовж трьох десятиліть.

24. Ще один знаковий голкіпер десятиліття – Харальд (Тоні) Шумахер. Головним клубом його кар'єри був Кельн, проте у 80-х Тоні ще встиг пограти у Шальке і Фенербахче, де перетнувся із першим українцем турецьких чемпіонатів – Іваном Вишневським.

25. Джордж Бест у своєму прощальному матчі. На руках тримає сина Калума. Белфаст, стадіон Віндзор Парк, 1988 рік.

26. Впізнали? Це – Дідьє Дрогба. У 1983-му 5-річний уродженець івуарійського Абіджана переїхав у Францію до свого дядька Мішеля Гоба, професіонального футболіста. Це стало ключовою подією, поворотним моментом у його житті.

27. Подвійний удар від Динамо! Ігор Бєланов та Олег Блохін – тандем українських володарів "Золотого м'яча". У 1986-му в моді були ось такі шапочки.

28. Зразковий сім'янин і просто творча особистість – Франк Арнесен. Хавбек збірної Данії запам'ятався виступами за Аякс, Валенсію, Андерлехт та ПСВ.

29. Лідери Фламенго – Зіко та Жуніор – культурно проводять суботній вечір у товаристві сеньйорит (1982 рік).

30. "Я ніколи не зраджував своїй дружині, – переконував Дієго Марадона. – Але якби це й сталося, я нізащо не зізнався б".

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