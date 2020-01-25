Ковалець спрогнозував, як закінчиться сезон в УПЛ

Колишній наставник Оболоні-Бровар Сергій Ковалець поділився очікуваннями від другої частини сезону в українській Прем’єр-лізі.

"Думаю, Динамо має більше шансів у порівнянні з іншими аби завоювати срібні медалі. А ось у боротьбі за третє місце мені важко віддати перевагу комусь. Зоря, Десна і Олександрія мають однакові шанси на успіх. Багато чого буде залежати від того, як пройде зимова підготовка.

Карпати вирушили на збори до Туреччини

На шосте місце претендують чотири колективи, приблизно, однакового класу за рівнем виконавців, і по тренерському управлінню. Напевно, ближчим до цього є Маріуполь, який має невеличку перевагу за очками перед конкурентами. І команда Олександра Бабича стабільніша. Азовці два роки поспіль потрапляли в зону Ліги Європи. Втім, одна поразка може все перевернути у цій боротьбі.

Олександрія втратила основного центрбека через травму

Хто покине елітний дивізіон? Зараз Карпати штормить не по-дитячому. Навесні у Львові, судячи з усього, з'явиться мало не нова команда. Яка вона буде, невідомо. Але знаючи характер, який завжди був притаманний "біло-зеленим", думаю, боротьба буде вестися до останнього туру", – сказав Ковалець у коментарі виданню Zbirna.com.

Нагадаємо, Сергій Ковалець до недавнього часу очолював Оболонь-Бровар, однак, за обопільною згодою сторін, вирішив покинути київський клуб.

Шахтар на порозі абсолютного рекорду, Михайличенко відстає від попередників: із чим зимують всі клуби УПЛ?