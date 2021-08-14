"Перший тайм був рівним, особливо моментів не було, як в однієї команди, так і в іншої. У другому таймі ми вдало забили з пенальті перший м'яч, і зразу ж втратили концентрацію на розіграші кутового.

Верес – Ворскла – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Верес одразу зрівняв рахунок і тут же заробив пенальті, але нам пощастило. Думаю, по грі нам гріх скаржитися на результат – могли як виграти, так і програти.

Якубу повинен був тримати четвертого номера Вереса під час кутового, але втратив концентрацію, не втримав. Будемо розбиратися. Хотів би ще відзначити, що на полі перед грою не було поливу – це дуже великий недолік. М'яч гальмував атаки", – заявив Омельчук в ефірі Футбол 2.

Зауважимо, після 4-х турів Ворскла із вісьмома очками розташувалась четвертою у турнірій таблиці УПЛ, Верес зі двома заліковими балами – 12-й.

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