Верес на домашньому полі розписав нічию з Ворсклою (1:1) у 4-му турі УПЛ. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів зустрічі на Футбол 24.

Перша 45-хвилинка була безгольовою і бідною на моменти, а от у другому таймі ситуація змінилась. Челядін заробив пенальті, а його впевнено реалізував Тілль і вивів Ворсклу вперед.

Верес розписав гольову нічию з Ворсклою – два пенальті, драма Сергійчука й дебют Есеоли

Верес зрівняв рахунок за кілька миттєвостей зусиллями Солдата, який забив ударом головою після подачі з кутового. Подвоїти перевагу підопічних Вірта міг Сергійчук, але він порушив правила під час виконання пенальті. Більше команди не забивали, хоча гострий момент мав Мірошник на останніх секундах.

1:1 – полтавці набрали 8 очок і тимчасово піднялись на четверту сходинку, рівненці із двома заліковими балами розташувались дванадцятими.