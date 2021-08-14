"Первый тайм был равным, особенно моментов не было, как у одной команды, так и у другой. Во втором тайме мы удачно забили с пенальти первый мяч, и сразу же потеряли концентрацию на розыгрыше углового.

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Верес сразу сравнял счет и тут же заработал пенальти, но нам повезло. Думаю, по игре нам грех жаловаться на результат – могли как выиграть, так и проиграть.

Якубу должен был держать четвертого номера Вереса во время углового, но потерял концентрацию, не удержал. Будем разбираться. Хотел бы еще отметить, что на поле перед игрой не было полива – это очень большой недостаток. Мяч тормозил атаки", – заявил Омельчук в эфире Футбол 2.

Заметим, после 4-х туров Ворскла с восемью очками расположилась четвертой в турнире таблице УПЛ, Верес с двумя зачетными баллами – 12-й.

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