"Поки що ми вирішуємо інші завдання, ніж, можливо, ті, які багатьом нашим уболівальникам хотілося б. Мало хто думав, що ми боротимемося за єврокубки. Але, гадаю, мало хто думав, що ми зимуватимемо на 15 місці.

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Я не маю сумнівів, що ми залишимося в УПЛ. Нам спочатку потрібно змінити ситуацію, ми хочемо почути від них оплески за нашу працю. А результат... Ми налаштовані оптимістично", – розповів Шандрук SportArena.

Нагадаємо, після завершення першої частини змагань клуб з Рівного посідає передостанню сходинку турнірної таблиці. Підопічні Шандрука мають 12 турнірних балів за підсумками 17 зіграних матчів.

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